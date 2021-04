Nach dem 0:5 bei Borussia Mönchengladbach musste Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer erst einmal passende Worte finden. "Das ist schon eine schmerzhafte Niederlage" , sagte Kramer nach dem Spiel, in dem die Arminia den schnellsten 0:3-Rückstand ihrer Bundesliga-Geschichte hinnehmen musste. "Bei fünf Gegentoren kann die Defensivleistung nicht sonderlich überzeugend gewesen sein."

Bereits in den ersten 20 Minuten kassierte die abstiegsbedrohte Arminia mehr als halb so viele Gegentore wie in den acht Bundesliga-Spielen unter ihm zuvor. "Das hat sich nicht angebahnt und wird sich hoffentlich auch nicht wiederholen", so Kramer.

Auch die Fans hoffen, dass dies nur ein Ausrutscher der Arminia war, deren Aufwärtstrend mit zuvor vier Spielen ohne Niederlage jäh gestoppt wurde. Denn gegen Gladbach ließ die Mannschaft alles vermissen, was sie zuvor stark gemacht hatte.