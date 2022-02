Es sind nur die eklatantesten Beispiele für haarsträubende Ballverluste und eine vor allem in Halbzeit zwei schwache Zweikampfführung bei Kontern der Gastgeber. Gerade nach dem Seitenwechsel durfte sich der BVB glücklich schätzen, dass er nicht noch öfter die Kugel aus dem eigenen Netz holen musste.

Akanji fehlt als einziger konstanter Abwehrspieler

In nur zwei Partien konnten die Schotten - die nun wahrlich nicht als europäisches Schwergewicht gelten - schonungslos offenlegen, dass es dem BVB keinesfalls offensiv an Qualität mangelt, defensiv dafür umso mehr. Und so musste Trainer Marco Rose an diesem Abend wie im Hinspiel mit ansehen, wie seine Abwehr jenseits des internationalen Niveaus agierte.

Gründe für die Defensiv-Mängel mag es viele geben: Hummels scheint seinen Zenit mit 33 Jahren inzwischen überschritten zu haben. Zu auffällig sind seine Patzer - zu den besten Zeiten quasi nie vorgekommen - und sein Nachteil in Sachen Geschwindigkeit. Nico Schulz hat seine Rolle und Form bei Dortmund immer noch nicht gefunden und Emre Can kann sich auch nicht auf Dauer empfehlen. Schmerzlich vermisst wurde und wird der einzig konstante Abwehrspieler beim BVB: Manuel Akanji.

Dortmund muss sich defensiv verstärken

Nach der Partie musste Dortmund erstmal noch mehr Hiobsbotschaften hinnehmen. "Bei Thomas Meunier ist wahrscheinlich die alte Verletzung wieder aufgebrochen und Emre Can beklagt starke Rückenschmerzen ", erklärte Trainer Marco Rose. Der Schuh drückt auch wegen der häufigen Verletzungen besonders hinten. Die Abwehr kann sich kaum zusammen einspielen.

Das alles haben die Verantwortlichen erkannt und für den Sommer - auch nach dem Transfer von Niklas Süle - einige Abwehrleute wie den Nationalspieler Matthias Ginter ins Visier genommen. Für die aktuelle Spielzeit kommt es zu spät und die Abwehr ist zu schwach - vor allem deshalb bleibt der BVB in Europa erneut weit hinter seinen Ansprüchen zurück.