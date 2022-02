Medien: Alexander Wehrle verlässt 1. FC Köln früher als geplant

Eigentlich war geplant, dass Wehrle erst im Laufe des Aprils zu seinem neuen Verein VfB Stuttgart wechselt. Nun soll er offenbar aber schon im März als Vorstandsvorsitzender in Stuttgart starten. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Wehrles Ziel: " emotionale Distanz "

Wie der Kölner Klubchef am Wochenende bei Sky erklärte, möchte er sich vorher aber noch eine kleine Auszeit nehmen. Sein Ziel sei es " emotionale Distanz " aufzubauen. " Du kannst nicht Samstags in dem einen Klub-Anzug und dann am nächsten Samstag in dem anderen Klub-Anzug dastehen ", sagte Wehrle.

Wann genau Wehrle den 1. FC Köln verlässt, ist noch nicht klar. Der 1:0-Sieg der Kölner gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende könnte aber bereits das letzte Heimspiel des Geschäftsführers gewesen sein.