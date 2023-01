Vorbereitung ohne Erfolgserlebnis

Besonders brenzlig ist die Situation aber beim FC Schalke 04 und beim VfL Bochum. Die beiden Ruhrgebietsrivalen - die Stadien liegen nur 17 Kilometer voneinander entfernt - bestücken aktuell das Ende der Tabelle. Dank zweier Erfolge unmittelbar vor der Winterpause gegen Gladbach (2:1) und in Augsburg (1:0) ist Bochum den Schalkern ein wenig enteilt. Doch von dem Umschwung ist wenige Tage vor dem Restart und dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag (21.01.2023) gegen Hertha BSC kaum noch was zu spüren - wobei auf Schalke gerade noch weniger auf eine Wende deutet.

In der durch die WM in Katar verlängerten Pause hat der VfL sechs Testspiele bestritten und keines davon gewinnen können (drei Unentschieden). Schalke hat nach der Vorbereitung die gleiche Bilanz aufzuweisen. Beide Teams gehen sieglos in die zweite Saisonphase, in der sie unbedingt wieder gewinnen müssen - sonst spielen sie in der nächsten Spielzeit in der 2. Liga gegeneinander.