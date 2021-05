Abstiegskampf im Fokus: Köln und Bielefeld mittendrin

Friedhelm Funkel will "nicht nach links oder rechts schauen" , Pal Dardai setzt weiter auf seine Intuition, und Bo Svensson lässt sich von der vermeintlich guten Ausgangslage nicht täuschen: Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wollen die Trainer vorangehen - am Sonntag sind gleich vier Teams aus dem Tabellenkeller gefordert.

Bielefeld im direkten Duell gegen Hertha

Im Mittelpunkt steht dabei das Duell zwischen Dardais Hertha BSC und Arminia Bielefeld. "Du kannst da jetzt besser reingehen, mit weniger Druck" , sagte Dardai mit Blick auf das jüngste 3:0 gegen den SC Freiburg, durch das die Hertha vorerst die Abstiegsplätze verlassen hat. Wegen des massiven Corona-Ausbruchs und der folgenden Quarantäne ist das Duell mit Bielefeld das dritte Pflichtspiel innerhalb von nur sechs Tagen für die Berliner.