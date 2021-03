Aus den vergangenen sechs Partien hat der Tabellen-16. nur zwei Punkte geholt, das 2:2 gegen Dortmund vor der Länderspielpause war jedoch ein Achtungserfolg - jedoch mit bitterem Beigeschmack, weil der BVB den Ausgleich erst kurz Schluss erzielte. Trotzdem deutete zunächst nicht viel hin auf genügend Erfolgserlebnisse im restlichen Saisonverlauf, weshalb der Trend dafür spricht, dass Köln unter den letzten drei Teams landet, die Rettung ist aber über die Relegation drin.

Bielefeld schießt unter Kramer kaum Tore

In Bielefeld gab es vor wenigen Wochen bereits einen Wechsel auf der Trainerbank. Frank Kramer übernahm für Uwe Neuhaus, unter dem das Team zuvor in fünf Spielen nur einen Punkt geholt hatte. Mit vier Zählern aus vier Partien ist Kramers Bilanz besser, einen besonders guten Eindruck machen die Arminen aktuell jedoch nicht. Der Sieg in Leverkusen (2:1) war äußerst glücklich, in den anderen drei Partien unter dem neuen Coach blieb der Tabellen-17. tor- und nahezu chancenlos.