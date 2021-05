"Showdown" im Abstiegskampf: Köln, Bielefeld und Bremen kämpfen um Klassenerhalt

" Es kommt zum großen Showdown - da werden wir alles investieren ", sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer am Samstagabend. Von einem " Endspiel " sprach Kölns Trainer Friedhelm Funkel. " Wir müssen gewinnen, um in der Liga zu bleiben ", erklärte er.

Auch Florian Kohfeldt hatte sich am Samstag ähnlich geäußert, ehe Werder Bremen seinen Trainer am Sonntagmorgen freistellte. Nun soll Thomas Schaaf die Bremer als Interims-Trainer in den entscheidenden letzten Spieltag führen. Kurz vor dem Saisonfinale wird die Unruhe in Bremen größer.