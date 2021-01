Wenn man den Kommentaren in den sozialen Medien glaubt, hat der 1. FC Köln am Mittwoch einen großen Fehler begangenen. Nach dem Transfer von Stürmer Emmanuel Dennis (bis Saisonende vom FC Brügge ausgeliehen) gab der Klub die Verpflichtung von Max Meyer bekannt, der ebenfalls einen Vertrag für die nächsten fünf Monate unterschrieb.

Meyer ist in Ungnade gefallen

Immer wenn der Name von Max Meyer in den vergangenen Jahren auftauchte, häuften sich kritische und hämische Kommentare über den Mittelfeldspieler, so auch nun nach seiner Verpflichtung. Das Image des 25-Jährigen hat stark unter seinem Wechsel von Schalke 04 zum englischen Erstligisten Crystal Palace, wo sein Vertrag vor wenigen Wochen aufgelöst wurde, gelitten. Sein Ruf: Meyer sei gierig und überschätzt sich maßlos.

Seine Zeit in Köln ist für ihn ein Neustart, in Deutschland möchte er in einem bekannten Umfeld wieder Fuß fassen. " Für mich war die Perspektive entscheidend, spielen zu können. Ich will die Chance beim FC nutzen, um mich auf Top-Niveau zu präsentieren und dabei mithelfen, dass der Klub die Klasse hält ", sagte Meyer. Doch die nächsten Monate geht es nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch um Imagepflege.

Kein finanzielles Risiko für Köln

Dazu gehört auch, dass sein neuer Klub klargemacht hat, dass er hohe Gehaltseinbußen hinnimmt, um den Wechsel nach Köln zu ermöglichen. " Der Wechsel zum FC wurde nur möglich, weil Max uns in finanzieller Hinsicht extrem entgegengekommen ist ", sagte Geschäftsführer Horst Heldt. Laut "Bild" verdient Meyer in dem halben Jahr 250.000 Euro, in London soll sein Jahresgehalt fast zehn Millionen Euro betragen haben.

Diese Zahl war auch ein Grund dafür, warum Meyer im Jahr 2018 den Sprung auf die Insel wagte. Zu der Zeit waren Gehälter dieser Größenordnung in England nichts Außergewöhnliches, er wollte diese Gelegenheit nutzen, auch sportlich, um mit der Premier League ein neues fußballerisches Terrain zu entdecken.

Sportlicher Absturz in England

In England hat Meyer Erfahrungen gesammelt, jedoch wenig gute. In zweieinhalb Jahren stand er trotz gutem Beginn nur 21-mal in der Startelf, in der Endphase war er sogar nur Teil der zweiten Mannschaft von Crystal Palace - er wurde mehr oder weniger aussortiert. Auch wenn Meyer mehrfach betont hat, den Wechsel nicht bereut zu haben, so war er durchaus ein Karriereknick.

Das ist der Angriffspunkt vieler Kritiker, die sagen, dass Meyer es nicht mal bei einem Abstiegskandidaten in der Premier League geschafft hat, sich aber für einen Stammspieler bei einem europäischen Top-Klub halten würde. Dass Meyer diesen Ruf hat, ist jedoch in erster Linie nicht seine Schuld, sondern vor allem einem Streit zwischen seinem Beraters Roger Wittmann und Christian Heidel geschuldet.

Die Posse um die Aussage "Weltklassespieler Max Meyer"

Der ehemalige Schalke-Manager versuchte in den Jahren 2017 und 2018 vergeblich, den 2018 auslaufenden Vertrag von Meyer zu verlängern. Heidel sagte damals in einer Fernsehsendung über ein Gespräch mit Wittmann: " Er sagte: 'Christian, wir müssen erst einmal feststellen, ob wir vom gleichen Spieler sprechen. Ich rede vom Weltklassespieler Max Meyer, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler wäre und sehr wahrscheinlich zur WM nach Russland fährt. "

Wittmann widersprach dieser Aussage. " Wenn wir beide über denselben Spieler reden, also nicht den, den du im Sommer wegschicken wolltest, sondern der nachgewiesen hat, dass er Champions League spielen kann, Europa League spielen kann, deutscher Nationalspieler ist und meiner Meinung nach ein internationaler Klassespieler werden kann ", seien seine Worte an Heidel gewesen.

Das Verhältnis der beiden wurde dann an Wittmanns nächster Aussage deutlich, mit der ebenfalls klarstellte, dass Meyer für ihn noch nicht zur Kategorie "Weltklasse" gehöre: " Ich glaube, dass der Christian Heidel Weltklasse gar nicht beurteilen kann. Weltklasse sind für mich Roberto Firmino, Julian Daxler, Luiz Gustavo. Das ist eine völlig andere Liga wie der Max. "

Schalker Abschied deutete sich lange an

Das Opfer dieses Zwists war Meyer und ganz speziell sein Ruf. Bei den Schalker Fans war er in Ungnade gefallen. Weil es zum Streit zwischen Spieler und Verein kam, nachdem Meyer öffentlich vorwarf, sich gemobbt zu fühlen, vor allem aber weil bekannt wurde, dass er ein finanziell großzügiges Angebot von Heidel ausgeschlagen habe. Was dabei vergessen wurde, ist, dass das Verhältnis zwischen Meyer und Schalke zu diesem Zeitpunkt schon lange beschädigt war, die Zeichen schon lange auf Trennung standen. Im Sommer 2017, als Meyer sich mit der U21 -Nationalmannschaft auf die Europameistschaft vorbereitete, offenbarte er bereits, dass er einen neuen Vertrag abgelehnt habe.

Was viele vergessen: Meyer war einer der prägenden Spieler, als es Schalke noch sportlich gut ging. Unter Domenico Tedesco war er in der Saison 2017/18 als umfunktionierter Sechser der Shooting-Star der Vizemeister-Saison, in den Jahren zuvor machte er als Zehner auf sich aufmerksam. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte er bei den Olympischen Spielen 2016 Silber in Rio, ein Jahr später mit der U21 den EM-Titel in Polen. Auch da gehörte Meyer zu den Besten.

Tatsächlich trauten ihm viele eine große Karriere zu, in England gab es dann zwar das große Geld, sportlich aber einen empfindlichen Rückschlag. In Köln hat Meyer nun die sportlichen Ziele, wieder regelmäßig zu spielen und den Domstädtern zum Klassenerhalt zu verhelfen. Für ihn persönlich geht es aber auch darum, das eigene Image wieder aufzupolieren und zu zeigen, dass er an seine Leistungen aus Schalker Zeiten anknüpfen kann. Und vor allem: Dass er sich nicht maßlos überschätzt und gierig ist.

