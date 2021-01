Bevor es für die beiden Teams selbst ernst wird, dürften der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld am Freitag recht zufrieden die Bundesliga-Partie am Freitagabend zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05 verfolgt haben. Denn nach dem 2:0-Erfolg der Schwaben steht fest, dass der Vorsprung der beiden Kontrahenten, die am Sonntag um 15.30 Uhr aufeinandertreffen, auf die direkten Abstiegsplätze nicht geringer wird. Vor allem bedeutet das Ergebnis aber: Sie können ihr Polster noch weiter ausbauen.

Aktuell belegt Köln Relegationsplatz 16 mit 15 Punkten, Bielefeld liegt mit zwei Zählern mehr einen Platz davor. Mainz (17., zehn Punkte) und Schalke (18., acht Punkte) sind schon ein wenig abgeschlagen. Das Duell der beiden Kontrahenten im Abstiegskampf wird für beide also wegweisend. Der Gewinner darf ein wenig durchatmen.

Bielefelds Verantwortliche mit klarer Ansage

Entsprechend eindeutig ist die Marschroute der beiden Mannschaften. " Wir fahren dahin und wollen gewinnen. Wenn man gegen einen direkten Konkurrenten gewinnt, kann man wieder einen Spieltag Luft dazwischen legen, das ist unser Ziel ", sagte Bielefelds Geschäftsführer Samir Arabi. Sein Trainer Uwe Neuhaus wählte ähnlich klare Worte: " Wir wollen die drei Punkte holen, das ist alles, was für uns zählt. "

Personell gibt es bereits gute Nachrichten für die Bielefelder. Andreas Voglsammer wird wohl in den Kader zurückkehren. Der Stürmer hatte in den vergangenen acht Spielen aufgrund eines Muskelfaserrisses gefehlt. Auch der zuletzt angeschlagene Ritsu Doan wird am Sonntag dabei sein.

Auch zwei Neue für Köln

In Köln hat sich die Situation in der Offensive ebenfalls verändert. Unter der Woche verpflichtete der Klub Stürmer Emmanuel Dennis (bis Saisonende vom FC Brügge ausgeliehen) und Mittelfeldspieler Max Meyer, der einen Vertrag bis Sommer unterschrieb.

FC-Trainer Markus Gisdol lässt noch offen, wie groß ihre Rolle am Sonntag sein wird. " Die Eingewöhnungszeit ist noch in vollem Gange. Es gibt einen ersten Eindruck, aber wir werden den sicher nicht zu hoch hängen ", sagte er am Freitag.

Von einem Finale will Heldt nichts wissen

Bei beiden Spielern sei es wichtig, dass sie den Kölnern langfristig eine Hilfe sind. Das Potenzial ist jedenfalls da. " Dynamisch mit viel Zug zum Tor, dazu auf allen Positionen im Angriff einsetzbar ", erklärt Gisdol die Vorzüge von Dennis. " Ballsicherheit und Spielintelligenz " sind laut Manager Horst Heldt die großen Qualitäten von Meyer.

Dass die Situation in Köln deutlich angespannter als in Bielfeld ist, ist auch den Verantwortlichen anzumerken. Während die Arminia-Verantwortlichen in die Offensive gehen, versucht der FC die Wichtigkeit nicht ganz so hoch zu hängen. " Es ist ungefähr das 125. Endspiel ", sagte Heldt ironisch. " Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, was das bedeuten soll. Nach einem Endspiel kommt nix mehr. Bei uns geht es danach weiter. Wir werden keine Garantie haben, uns auf die Matratze zu legen und uns ausruhen. "

Köln fast ein Jahr ohne Heimsieg

Für Köln geht es aber nicht nur um die wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und vielleicht auch um den Job von Gisdol, wie immer wieder spekuliert wird, sondern auch um das Ende der schwarzen Serie im eigenen Stadion. " Es ist klar, dass das Spiel am Sonntag wichtig ist. Und dass wir nach langer Zeit mal wieder ein Heimspiel gewinnen wollen ", sagte Heldt.

Vor elf Monaten haben die Kölner am 29. Februar letztmals zu Hause gewonnen. Damals gab es ein 3:0 gegen Schalke. Die Partie am Sonntag gegen Bielefeld, der Inbegriff eines Sechs-Punkte-Spiels, wäre die ideale Gelegenheit, um diese Serie zu beenden.

sho/dpa/sid | Stand: 29.01.2021, 22:55