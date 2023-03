Mit elf Torbeteiligungen (fünf Tore, sechs Vorlagen) ist er mit Abstand der erfolgreichste Köln-Profi, doch neun dieser Scorerpunkte sammelte Kainz in den ersten zwölf Spielen. 17 Punkte holte das Team von Trainer Steffen Baumgart in dieser Phase mit dem Österreicher als Ausnahmespieler. Seitdem läuft es aber nicht mehr so gut, in den folgenden 13 Partien (in beiden Abschnitten fehlte Kainz jeweils in einer Partie) war er nur an zwei Treffern beteiligt (kein eigenes Tor) und sein Team ergatterte nur zehn Zähler.