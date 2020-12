Der 1. FC Köln hat eine Woche hinter sich mit einem Gefühl, das man lange nicht mehr hatte. Am vergangenen Wochenende gewann der Tabellen-16. nach 18 sieglosen Partien erstmals wieder ein Spiel in der Bundesliga. Dass der Überraschungserfolg bei Borussia Dortmund (2:1) kein positiver Ausrutscher war, wollen die Kölner am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) unter Beweis stellen - doch die Aufgabe ist komplex.

Die Leistungskurve von Gegner Wolfsburg zeigt schon seit Wochen nach oben. Der VfL ist neben Bayer Leverkusen das einzige Team ohne Niederlage in der Liga, aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft um Top-Torjäger Wout Weghorst (sechs Treffer in den vergangenen sechs Partien) 13 Punkte.

Video starten, abbrechen mit Escape Köln-Trainer Gisdol zu Standards: "Teil des Spiels". Sportschau. . 00:19 Min. . Verfügbar bis 03.12.2021. Das Erste.

" Es ist eine Mannschaft, die eingespielt wirkt. Sie ist top besetzt, die Spieler haben eine hohe individuelle Qualität. Von unserer Seite gilt es, das voll zu bespielen ", sagte Gisdol am Donnerstag (3.12.2020).

Gisdol fordert "1000 Prozent Konzentration"

Für den Trainer und seine Mannschaft wird es darum gehen, die richtige Balance aus neu gefasstem Mut und Bescheidenheit zu finden. " Wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben und brauchen 1000 Prozent Konzentration. Wir dürfen nicht einen Millimeter nachgeben und nicht nachlassen, sondern die Dinge, die wir gut gesehen haben, weiter ausbauen ", sagte Gisdol. " Der Sieg in Dortmund hat sich gut angefühlt für alle Beteiligten, aber wir ordnen das gut ein ."

Andersson und Modeste zurück - aber auch dabei?

Auch in Personalfragen gilt es, genau hinzusehen und vernünftig zu bleiben. Die beiden Stürmer Sebastian Andersson und Anthony Modeste sind wieder einsatzbereit, aber laut Gisdol " aktuell sicherlich nicht bei 100 Prozent ." In Dortmund fehlten die beiden Stamm-Angreifer, der 18-Jährige Jan Thielmann stürmte stattdessen.

Er könnte auch die Übergangslösung gegen Wolfsburg sein, falls die Partie für Andersson und Modeste zu früh kommen sollte. " Wir brauchen beide - aber in bester Verfassung ", sagte Gisdol.

Wieder mit der Fünferkette

Ein Teil des Erfolgsrezepts gegen Dortmund war die starke Kölner Abwehr, die als Fünferkette formiert war. " Wir stehen stabiler in diesem System. Es liegt uns mehr, wenn der Gegner den Ball hat und wir aus einer sicheren Defensive kontern können ", sagte Flügelspieler Ismail Jakobs.

Die personelle Besetzung ist jedoch noch offen. Jorge Meré wäre der eigentliche Ersatz für Rafael Czichos, der sich in Dortmund eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte, ihn plagen jedoch Oberschenkelprobleme. Jannes Horn, normalerweise Linksverteidiger, könnte bei einem Ausfall des Spaniers in die Mitte rücken neben Sebastian Bornaauw und Sava Cestic.

Stand: 04.12.2020, 10:44