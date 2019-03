3. Liga: Fortuna Köln erwartet den Spitzenreiter

" Das ist eine Mannschaft, die sich gut in die Saison gearbeitet hat und es seit Monaten schafft, diese Erfolgswelle zu halten ", so Kölns Trainer Tomasz Kaczmarek im Vorfeld des Spiels.

Köln mit zuletzt zehn Punkten

Dennoch brauchen sich die Südstädter gegen den VfL nicht verstecken. Zehn Punkte aus den vergangenen fünf Partien haben die Brust bei den Kölnern wieder etwas breiter werden lassen. So kündigte Offensivkraft Hamdi Dahmani im "Kicker" (Montag) an: " Wir wollen mindestens einen Punkt holen ."

Bernard Kyere fehlt gelbgesperrt

Der Trainer muss gegen die Niedersachsen auf Innenverteidiger Bernard Kyere verzichten. Er bekam am Samstag beim sprektakulären 2:1-Sieg in Lotte die fünfte gelbe Karte und muss nun einmal aussetzen. Für ihn wird aller Voraussicht nach Boné Uaferro in die Startelf rücken.

KFC und Preußen am Dienstag, Lotte am Mittwoch

Ebenfalls am Dienstag muss der wohl mittlerweile im Aufstiegskampf chancenlose KFC Uerdingen in Zwickau ran, während Preußen Münster Hansa Rostock begrüßt. Erst am Mittwoch spielen die Sportfreunde Lotte in Jena (alle Spiele um 19 Uhr).

Stand: 11.03.2019, 13:33