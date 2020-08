Karrieren wie diese werden immer seltener. Vom rechten Niederrhein, aus Elten, einem Stadtteil von Emmerich, hinaus in die große Fußballwelt - bis in die Nationalmannschaft, ohne je ein Nachwuchsleistungszentrum von Innen gesehen zu haben. In der mittlerweile nahezu vollständig durchorganiserten Fußballwelt eine absolute Seltenheit. Robin Gosens ist die Ausnahme, bei dessen Weg sämtliche Scouts der Bundesliga wohl ein ungutes Gefühl bekommen. Denn der heute 26-Jährige kickte einst in der Jugend beim VfL Rhede, direkt vor der Haustür der vielen NRW-Klubs - ohne dass sich so richtig jemand für ihn interessierte.

Also nahm Gosens im Jahr 2012 sein Glück selbst in die Hand und versuchte sich in den Niederlanden. Dort landete er nach Einsätzen für Vitesse Arnheim und den FC Dordrecht bei Heracles Almelo, ehe sie bei Atalanta Bergamo das Talent des jungen linken Außenbahn-Spezialisten erkannten. Eine glückliche Fügung: Der Klub, viele Jahre lediglich im Mittelmaß der italienischen Serie A verortet, hatte nie das Geld, um Stars zu verpflichten. Die Verantwortlichen sind deshalb stets weltweit auf der Suche nach unentdeckten Talenten - nach einem wie Robin Gosens.

Bei der Nations League dabei

Von da an gelang der Aufstieg des jungen Mannes aus Emmerich, der sich in der Lombardei erst zum Stammspieler entwickelte und gemeinsam mit dem Klub der "Namenlosen" bis in die Champions League und dort mit seinem "La Dea" (die Göttin) genannten Team bis in das Endturnier in Lissabon einzog. "Wo die Millionen nicht genügen, siegen die Ideen ", dichtete die Zeitung "Corriere dello Sport" nach dem Einzug des Klubs in die Finalrunde.

Nun wird diese ungewöhnliche Karriere gekrönt. Gosens zählt zum Kader deutschen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele am kommenden Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage darauf in Basel gegen die Schweiz (beide 20.45 Uhr). Gosens erfuhr davon im Urlaub in den Dolomiten, wo ihn Bundestrainer Joachim Löw "auf einer Serpentinen-Straße " erreichte. " Ich hatte kaum Empfang auf dem Handy und war dazu noch kurz vor einem Tunnel. Und dachte nur: Was passiert, wenn ich das Gespräch annehme und das Signal geht weg? Also bin ich mit Warnblinker auf den Standstreifen gefahren ", erzählte Gosens.

Robin Gosens' Vater ist Niederländer

Löw hatte Gosens eigentlich schon im März für die letztlich wegen der Corona-Pandemie abgesagte EM-Tests in Spanien und gegen Italien nominieren wollen. Nun tatsächlich berufen worden zu sein, bezeichnete Gosens als " Wahnsinns-Gefühl ". Damit könnte Gosens nach Robert Huth, Thomas Hitzlsperger und Shkodran Mustafi der vierte Nationalspieler werden, der bei seinem Debüt noch kein Bundesliga-Spiel bestritten hat.

Dass Gosens für die deutsche Auswahl aufläuft, ist keine Selbstverständlichkeit. Sein Vater ist Niederländer. "Für mich war es einfach eine Entscheidung des Herzens, zu welchem Land ich mich mehr hingezogen fühle. Und das ist Deutschland, schließlich bin ich hier aufgewachsen und meine Bindungen sind einfach stärker" , so Gosens. " Dass ich mich zwischen zwei fußballverrückten Nationen entscheiden konnte - das ist eigentlich unfassbar. " Im kleinen Elten werden sie wohl besonders stolz auf ihren berühmten Sohn sein.

Stand: 30.08.2020, 12:36