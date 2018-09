EM 2024: Türkei oder Deutschland - heute fällt die Entscheidung

Das Exekutivkomitee der UEFA entscheidet heute, ob die Fußball-EM 2024 in der Türkei oder in Deutschland stattfinden wird. Auch in den vier Bewerberstädten aus NRW Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln hofft man auf den Zuschlag.

Der UEFA-Zentrale in Nyon

Am Vormittag wurde bestätigt, das 17 Mitglieder anwesend sind und abstimmen dürfen. Bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitee am Donnerstag in Nyon erhält das Land den Zuschlag, das die meisten Stimmen erhält.

Türkei, Deutschland oder Enthaltung

Im Falle einer Stimmengleichheit entscheidet der Sitzungsleiter alleine über die Vergabe. Im Normalfall ist das UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der aber auch per Los entscheiden lassen kann. Wer nicht da ist, kann auch nicht abstimmen - einen Vertreter zu entsenden ist ausdrücklich nicht möglich.

Die Abstimmung ist geheim. Die stimmberechtigten Anwesenden haben die Wahl zwischen der Türkei, Deutschland und einer Enthaltung. Alleine Präsident Ceferin darf sich nicht enthalten.