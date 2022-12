"Es ist wichtig, das gesamtgesellschaftlich zu sehen" , sagte Ex-Nationalspielerin und EM-Botschafterin Celia Sasic. "Köln ist ein perfekter Standort, um diese Themen auch zu diskutieren." Es sei die Aufgabe von Sport-Großverantstaltungen, "gesellschaftliche Impulse zu setzen und die müssen auch aufgegriffen werden. Das kann der Fußball nicht alleine" , so Sasic.

Video starten, abbrechen mit Escape Celia Sasic: "Es ist wichtig, das gesamtgesellschaftlich zu sehen" Sportschau. . 00:41 Min. . Verfügbar bis 01.12.2023. Das Erste.

Stadt Köln befragt Bürgerinnen und Bürger

Die Stadt Köln hat jedoch nicht nur die internationalen Gäste im Blick. So können sich die Bürgerinnen und Bürger der Region aktiv an der Gestaltung der EM in der Stadt beteiligen. Bis Ende des Jahres können sich die Menschen über das Beteiligungsportal der Stadt Köln an einer Bürger:innenbefragung beteiligen. " Wir wollen mit den Kölnerinnen und Kölnern, mit Institutionen und Privatpersonen ein sehr guter Gastgeber sein. Das wollen wir alle gemeinschaftlich kreieren" , sagte Sebastian Lange, Projektmanager der Stadt Köln, gegenüber dem WDR.

Video starten, abbrechen mit Escape Sebastian Lange: "Wir wollen ein guter Gastgeber sein" Sportschau. . 00:57 Min. . Verfügbar bis 01.12.2023. Das Erste.

Neben dem Stadion werde es in der Stadt mehrere Orte geben, an denen Fans zusammen kommen können. In der Altstadt werde ein "Football Village" aufgebaut, hieß es. "Da müssen wir nicht viel tun. Die Altstadt ist automatisch der Ort, wo die Menschen verweilen werden" , sagte Lange. Darüber hinaus solle es im Tanzbrunnen und Deutz Public-Viewing-Veranstaltungen geben. "Es wird Fußball- und Sportaktivitäten im Rheinpark geben, ein Fancamp im Jugendpark. Deutz ist dann das Gegenüber, wo es ein bisschen entspannter ist" , so Lange weiter.

Stadt Köln um Inklusion bemüht

Ausdrücklich sollen auch Menschen mit Behinderung an der EM 2024 beteiligt werden. Die Stadt Köln stehe deshalb mit "ausgewiesenen Expert:innen und Institutionen aus dem Bereich Inklusion in engem Austausch, um gemeinsam ein inklusives Volunteer-Programm auf die Beine zu stellen" , heißt es in der Mitteilung der Stadt. "An allen EM-Standorten im Stadtgebiet sollen immer auch freiwillige Helfer:innen mit Behinderung eingesetzt werden, damit die Euro 2024 in Köln wortwörtlich ein Turnier für alle wird."

Quelle: red