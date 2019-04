Hall of Fame des Fußballs in Dortmund eröffnet

Zur Wahl hatten ausschließlich Spieler gestanden, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahren beendet hatten. Spieler des 2014er-Weltmeisterteams konnten daher nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden. Sukzessive wird der Kreis der Ausnahmespieler in der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs in den kommenden Jahren erweitert. Die "Hall-of-Famer" werden mit einer eigenen Ausstellung im Fußballmuseum geehrt.

Aufnahme der Frauen-Legenden im Sommer

Eine "erste Elf" in der Hall of Fame gibt es auch für die Frauen, die offizielle Aufnahme erfolgt in diesem Sommer. Angeführt wird die Ruhmeshalle des deutschen Frauenfußballs von Rekordnationalspielerin Birgit Prinz, die auch dreimal zur Weltfußballerin gekürt worden war.

Video starten, abbrechen mit Escape Die "Erste Elf" der Frauen in der Hall of Fame. Sportschau. . 01:24 Min. . Das Erste.

sid/red | Stand: 01.04.2019, 21:57