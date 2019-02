Personell muss Hecking nicht nur wie schon in der Vorwoche auf den Brasilianer Raffael (Schlüsselbeinbruch) und Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss im Oberschenkel), sondern auch auf Jonas Hofmann (Knöchelverletzung) und Ibrahima Traoré verzichten. Letzterer muss sich einer Operation an der Leiste unterziehen.

Europapokal-Auftritt der Eintracht hält Hecking wach

Ob die Gladbacher davon profitieren können, dass die Eintracht am Donnerstag eine kräftezehrende Europa-League-Partie bei Schachtjor Donezk (2:2) zu absolvieren hatte, bleibt abzuwarten. Die Hertha musste drei Tage vor dem Gastspiel am Niederrhein im DFB -Pokal gegen Bayern München sogar in die Verlängerung (2:3) - in Gladbach ließen sie trotzdem einen Sieg folgen.

Der Auftritt der Eintracht in der Europa League für ist Hecking Warnung genug: " Wie stark Frankfurt ist, hat man in dem Spiel gesehen. Ich habe schon andere Europapokalspiele gesehen, da bin ich eingeschlafen, aber Charkiw gegen Frankfurt war so spannend, dass ich mir die 90 Minuten angeschaut habe. "

Was einen Ersatzmann für Stammkeeper Yann Sommer angeht, muss sich die Borussia vorerst keine Sorgen machen. Sportdirektor Max Eberl gab am Freitag (15.02.2019) bekannt, dass Tobias Sippel seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 verlängert hat.

Stand: 15.02.2019, 17:47