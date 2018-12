Herrlich warnt vor Eins-gegen-Eins-Situationen

Für den Leverkusener Trainer Heiko Herrlich sind der internationale Frankfurter Höhenflug und die parallel gute Performance der Eintracht in der Liga keine Gründe, mit einer bescheidenen Erwartungshaltung ins Spiel zu gehen: " Unser Ziel ist es, in Frankfurt drei Punkte mitzunehmen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen ", so Herrlich am Freitag (14.12.2018).