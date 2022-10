Zwei Unterbrechungen wegen Pyrotechnik

Nach dieser Zwangspause kontrollierten zunächst die Gastgeber das Geschehen, bis die Partie erneut wegen des Einsatzes von Pyrotechnik unterbrochen wurde. Schiedsrichter Roy Reinshreiber schickte die Spieler für fünf Minuten in die Katakomben. Auch nach dieser Unterbrechung kamen die Serben besser zurück ins Spiel. Nikola Soldo vereitelte eine Chance von Ricardo Gomes in höchster Not (42.).

Köln wiederum hatte auch in den zehn Minuten Nachspielzeit große Probleme, sich Chancen herauszuspielen. Stattdessen verhinderte auf der anderen Seite die Querlatte das 2:0 durch Queensy Menig (45.+10).

Ricardo Gomes erhöht für Partizan

Zur zweiten Hälfte brachte Baumgart Steffen Tigges für den glücklosen Florian Dietz. Die erste Chance nach der Pause hatte Sargis Adamyan, dessen Versuch aber in den Händen von Popovic landete (47.). Wenig später ereilte Menig auf der anderen Seite das gleiche Schicksal (49.). Besser machte es Ricardo Gomes, der nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 für Partizan traf (52.).

Der FC fand auch in der Folgezeit kaum einen Weg durch die starke Defensive von Belgrad. Skhiris Versuch aus der Distanz ging deutlich über das Tor (73.). In der Schlussviertelstunde warf Köln noch einmal alles nach vorne und kam zu einigen Abschlüssen, die jedoch alle nicht gefährlich wurden. Stattdessen rettete Belgrad das 2:0 souverän über die erneut üppige Nachspielzeit.

" Wir tragen viel dazu bei, dass der Gegner es einfach hat. Das ist ein bisschen so das, was uns in den vergangenen Spielen zurückwirft ", sagte sich Baumgart nach der dritten Pflichtspielniederlage in Folge. " Das ist sehr ärgerlich. "

Sonntag gegen Augsburg

Am Sonntag (16.10.2022/15.30 Uhr) geht es für die Kölner in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter.

Quelle: bh