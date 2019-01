Arminia Bielefeld trennen in der 2. Fußball-Bundesliga gerade einmal fünf Punkte von der Abstiegszone. Entsprechend groß ist die Bedeutung, die dem ersten Spiel nach der Winterpause zukommt, das die Arminen am Mittwoch (30.01.2019) nach Sachsen führt. Dort will das Team von Uwe Neuhaus, der im Dezember den Trainerposten von Jeff Saibene übernahm, bei Dynamo Dresden den 2:1-Heimsieg aus der Hinrunde wiederholen.

Prietl will Serie mit Auswärtssieg fortsetzen