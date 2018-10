Der MSV Duisburg will im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter Boden gut machen und peilt gegen den FC St. Pauli den nächsten Coup an. "St. Pauli ist eine Hausnummer. Wenn ich aber sehe, wie meine Jungs im Training gearbeitet haben, können wir optimistisch ins Spiel gehen" , sagte MSV-Coach Torsten Lieberknecht vor der Partie am Montag (22.10.2018/20.30 Uhr).