Für Zweitliga-Schlusslicht MSV Duisburg steht am Freitag (01.03.2019/18.30 Uhr) ein Schlüsselspiel an: Mit einem Sieg gegen den Tabellen-15. 1. FC Magdeburg könnten die Meidericher zumindest vorerst auf Relegationsplatz 16 vorrücken und den FCM wieder tiefer in den Abstiegskampf ziehen.