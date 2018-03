Der Blick auf seine Zeit in der Nationalelf und die damalige Erfolgsserie erfüllt ihn noch heute mit Stolz. "Nach der WM-Pleite in Argentinien machte Jupp Derwall Sepp Maier zum Kapitän, doch als er seinen Autounfall hatte, war ich an der Reihe", erzählt Dietz. Niemand seit Fritz Walter vereinte in dieser Rolle die "deutschen Tugenden" besser als er. Dietz wuchs in einer Bergarbeiterfamilie im Hammer Stadtteil Bockum-Hövel als jüngstes von sechs Kindern auf. Er lernte Schmied und Schlosser, bei einem Arbeitsunfall verlor "Ennatz" - alle nennen ihn bis heute so, weil die kleine Erika von nebenan den Vornamen ihres Spielkameraden nicht anders aussprechen konnte - zwei Finger der rechten Hand.

"Alles läuft gut"

53-mal räumte er für Deutschland in oder vor der Abwehr auf. Dietz war auf dem Platz unerbittlich, aber nie unfair. Er sah in 495 Bundesligaspielen für seinen MSV und Schalke 04 nur elf Gelbe Karten und wurde nie vom Platz gestellt. Der vom Linksaußen umgeschulte Abwehrspieler erzielte 76 Treffer und ist damit einer der torgefährlichsten Defensivkräfte der Ligageschichte. "Ich bin gesund, habe eine tolle Familie - alles läuft gut", sagt Dietz heute.

Was er schade findet: "Die alten Werte zählen nicht mehr." Doch er spricht es nüchtern aus, nicht resigniert. Dafür ist er viel zu sehr Optimist - wie sein Blick auf den MSV beweist. Auch nach drei Niederlagen in Folge und sieben Punkten Abstand zu Platz drei spricht Vorstandsmitglied Dietz noch immer vom Aufstieg. "Es sind noch sieben Spiele, alles ist drin" , sagt er: "Man sollte immer nach oben schauen, nie zu sehr nach unten."

Stand: 22.03.2018, 08:00