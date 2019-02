Ayhan erlöst die Fortuna

Nach dem Seitenwechsel hatte Düsseldorfs Dawid Kownacki die erste gute Gelegenheit (47.), aber erneut war Mathenia mit einer starken Parade zur Stelle. Das Geschehen spielte sich auch in der Folgezeit fast ausschließlich in der Nürnberger Hälfte ab. Für den Ausgleich sorgte dann aber ein Nürnberger: Ewerton köpfte eine Lukebakio-Flanke ins eigene Tor (63.). Auch danach hatte die Fortuna Mühe, zu guten Torchancen zu kommen. Ein Seitfallzieher von Lukebakio (73.) wurde von Mathenia entschärft. Erst in der 83. Minute köpfte Ayhan eine Freistoß-Flanke von Stöger ein zum erlösenden 2:1.

Für die Fortuna geht es am kommenden Samstag (02.03.2019) mit einem Auswärtsspiel bei Schalke 04 weiter.