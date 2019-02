Fortuna-Trainer Funkel warnt vor Sorglosigkeit

Auf die deutliche 0:3-Niederlage im Hinspiel will Funkel gar nicht mehr schauen. " Wir sollten lieber das Positive aus unseren letzten Heimspielen herausnehmen. Da sind wir – mit Ausnahme von der Partie gegen Leipzig – geduldig aufgetreten und haben unsere Chancen genutzt ", so der Trainer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Remis gegen BVB als Startschuss für Aufholjagd

Der Gegner bekam zuletzt mit dem 0:0 gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Montag etwas Rückenwind im Abstiegskampf. Trainer Boris Schommers, der am Samstagabend sein zweites Spiel als Chef der Franken an der Seitenlinie bestreitet, bezeichnete das Remis als Startpunkt einer Aufholjagd. Fortuna ist also gewarnt.

Fakten zum Spiel: Nürnberg ist seit 16 Bundesliga-Spielen sieglos. Der letzte "Dreier" gelang im Hinspiel gegen Düsseldorf (3:0).

Letztes Spiel: Das letzte Bundesligaduell der beiden Teams in Düsseldorf gewann der Club im Mai 2013 mit 2:1 (0:1). Ein Eigentor von Balitsch hatte Fortuna zunächst in Führung gebracht.

Personal: Funkel muss auf Jean Zimmer, Adam Bodzek, Marcel Sobottka, Diego Contento und Raphael Wolf verzichten. Kevin Stöger und Kaan Ayhan kehren nach abgelaufenen Gelbsperren zurück.

Stand: 21.02.2019, 16:09