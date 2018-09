"Fortuna-Kollektiv" will Bayer Paroli bieten

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf will am Mittwoch (18.30 Uhr) auch Europa-League-Starter Bayer Leverkusen die Stirn bieten und dabei die mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen. " Wir sind als Kollektiv stark und können als geschlossenes Team jeder Mannschaft Paroli bieten. Das wissen wir alle, dass es nur gemeinsam geht ", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel.