Fortuna will sich gegen Kiel die Meisterschale sichern

Der Aufstieg ist geschafft, nun will sich Fortuna Düsseldorf auch die Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga sichern: Für den Fall eines vorzeitigen Meistertitels im Spiel gegen den Tabellendritten Holstein Kiel am Sonntag (06.05.2018/15.30 Uhr) hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Meisterschale schon einmal in die NRW-Landeshauptstadt gebracht.