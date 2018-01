Trainer Funkel will Vertrag in Düsseldorf verlängern

Trainer Friedhelm Funkel möchte sein Engagement beim Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gerne fortführen. " Ich habe noch Lust und Spaß an diesem Job. Mein Wunsch ist es, mit Fortuna weiterzumachen ", sagte der 64 Jahre alte Coach am Donnerstag (11.01.2018). Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf, sein Vertrag läuft noch bis Sommer.

Gründe, mit dem 64-Jährigen zu verlängern gibt es einige, denn Funkel hat in seiner Zeit bei den Rheinländern durchaus überzeugt. Vor zwei Jahren rettete er die Fortunen vor dem Abstieg, schaffte es in der letzten Saison, die Mannschaft zu stabilisieren. Nun grüßt Düsseldorf sogar von der Tabellenspitze und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen.