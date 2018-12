Der Spitzenreiter indes will seinen Höhenflug mit zuletzt sechs Siegen auch in Düsseldorf fortsetzen, geht aber mit großem Respekt in die Partie. " Sie sind vor allem im Konterspiel sehr gefährlich. Da müssen wir eine gute Absicherung in unserem Spiel haben ", warnte Sportdirektor Michael Zorc.

Fakten zum Spiel: Es ist auch das Duell der beiden derzeit ältesten Bundesliga-Trainer (Friedhelm Funkel/65 Jahre, Lucien Favre/61 Jahre).

Letztes Spiel: Im April 2013 siegte der BVB bei der Fortuna durch Tore von Nuri Sahin und Jakub Blaszczykowski 2:1. Adam Bodzek hatte kurz vor Ende das Anschlusstor erzielt.

Personal: Beim BVB sind die angeschlagenen Jacob Bruun Larsen und Marcel Schmelzer fraglich. Dan-AxelZagadou wird sicher ausfallen. Bei der Fortuna kehrt Marcel Sobottka zurück in den Kader.

Video starten, abbrechen mit Escape Favre: "Wir müssen uns sehr gut vorbereiten" | Sportschau | 17.12.2018 | 00:35 Min. | Verfügbar bis 17.12.2019 | Das Erste

Stand: 17.12.2018, 17:09