Wichtiger Düsseldorfer Sieg gegen Arminia

In einem guten Zweitligaspiel war Julian Börner am Freitagabend (16.03.2018) zunächst der Bielefelder Held nach seinem Kopfballtor (26.). Dann aber ließ er sich im Mittelfeld den Ball von Oliver Fink abnehmen, was zum Ausgleich durch Rouwen Hennings führte (31.). Nach der Pause gelang Tom Schütz nach einem Freistoß die erneute DSC-Führung.

Jubel bei der Fortuna aus Düsseldorf

Wie schon beim ersten Tor der Ostwestfalen sah Fortunen-Torwart Raphael Wolf nicht gut aus. Nun war Fortuna angezählt, doch Marcel Sobottka konnte nach einer Ecke erneut ausgleichen (57.), Nun war die Funkel-Elf wieder am Drücker. Das 3:2 durch Adam Bodzek war die logische Konsequenz (68.). Ein Konter über Hennings brachte die Entscheidung durch Benito Raman (71.).