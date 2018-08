"Die Jungs sind körperlich und geistig frisch. Sie sind bereit, hohes Engagement auf den Platz zu bringen" , so Funkel, der sich in dieser Woche für Michael Rensing als ersten Torhüter entschieden hat. "Diese Entscheidung ist mir unheimlich schwergefallen. Ich habe mich von meinem Bauchgefühl leiten lassen. 'Rense' wird gegen Augsburg und, falls nichts Außergewöhnliches passiert, in den nächsten Wochen unser Tor hüten."