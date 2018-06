3. Liga: Münster will an Rückrunde anknüpfen

Klingenburg-Verpflichtung fraglich

Für das Mittelfeld kommt Kevin Pires-Rodrigues (Sportfreunde Lotte), der die Schlüsselposition in zentraler Rolle einnehmen soll. Mit René Klingenburg, dem Kapitän der Schalker U23, war ein weiterer Mittelfeldstratege beim Trainingsauftakt zu Gast. Da sich eine jüngere Knieverletzung wieder bemerkbar machte, wartet der Klub aber nun zunächst eine Prognose ab. Sicher ist: Für das Mittelfeld soll nach dem Rizzi-Abgang aber wohl noch nachgelegt werden.

Dadashov als Ersatz für Grimaldi

Rufat Dadashov (BFC Dynamo) soll den abgewanderten Deutsch-Italiener Grimaldi im Sturmzentrum ersetzen. Möglicherweise soll noch jemand für die Außenbahn geholt werden. Wie auch immer: Trainer Antwerpen, der die Mannschaft im Dezember in höchster Abstiegsnot übernommen hatte, impfte dem Team neues Selbstbewusstsein ein. Die Rückrundentabelle weist die Preußen als Tabellenfünfter aus.

Simon Scherder als Kapitän bestimmt

An die Erfolge will der SCP in der neuen Saison anknüpfen. Erstmals konnte Coach Antwerpen in Münster den Kader nach seinen Vorstellungen zusammenstellen. Den Kapitän bestimmte er selbst. Preußen-Urgestein Simon Scherder übernimmt dieses Amt in der kommenden Saison.

