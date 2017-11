SCP und Münster schon am Freitag im Einsatz

Der Trainer hat genaue Vorgaben für die letzten Partien vor der Winterpause: "Wir wollen in den nächsten Spielen sehr gute Leistungen zeigen und uns noch vor Weihnachten von den Abstiegsrängen absetzen." Die Gäste bringen einen "alten Bekannten" mit nach Münster. Mit CFC-Trainer Horst Steffen kehrt der Vorgänger von Benno Möhlmann an alte Wirkungsstätte zurück.

Paderborn gegen KSC wieder mit Wimmer

Ebenfalls am Freitag (19 Uhr) will der SC Paderborn im Heimspiel gegen den Karlsruher SC mit einem Sieg seine Tabellenführung ausbauen. Dabei weiß Trainer Steffen Baumgart noch nicht genau, auf welches Personal er zurückgreifen kann. Während Wimmer im defensiven Mittelfeld in die Startformation rückt, droht der Ausfall von Kapitän Christian Strohdiek (Pferdekuss) und Angreifer Sven Michel (Rückenprobleme). Mittelfeldregisseur Massih Wassey kehrt nach überstandener Gehirnerschütterung zumindest wieder in den Kader zurück.

Köln und Lotte am Samstag

Am Samstag treten die Sportfreunde Lotte bei den Würzburger Kickers an. Fortuna Köln spielt bei Hansa Rostock (Anpfiff jeweils um 14 Uhr). Fortuna-Coach Uwe Koschinat will nach zwei sieglosen Spielen in Folge den Kontakt zur Spitze nicht verlieren, muss aber in Rostock auf Abwehrspieler Bernard Kyere verzichten, der sich beim 1:2 gegen Magdeburg einen Muskelfaserriss in den Addiktoren zugezogen hatte. Nach Boné Uaferro und Moritz Fritz fällt damit bereits der dritte Spieler auf der Innenverteidiger-Position aus.