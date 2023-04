Drittliga-Spiel von Rot-Weiss Essen zur Pause abgebrochen

Es war ein Spiel in dem sowohl Zwickau als auch RWE unter Druck standen. Sie brauchten dringend Punkte für den Klassenerhalt. Den besseren Anfang erwischten die Gastgeber. Dominic Baumann brachte sie nach 36 Minuten in Führung.

Bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte sah es nach einer ganz normalen Drittliga-Begegnung aus, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 45. Minute zeigte der Unparteiische dem Zwickauer Nils Butzen die Rote Karte. Er wertete ein unglückliches Foul an Essens Isaiah Young als Notbremse. Den fälligen Freistoß bekam Johann Gomez im Strafraum an den angelegten Arm, worauf der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Simon Engelmann (45.+3) zum Ausgleich für RWE.

Emotionen kochen hoch

Während die Zwickauer Spieler reichlich frustriert in die Kabine gingen, kochten auf den Rängen die Emotionen über. Es flogen Gegenstände Richtung Spielfeld. Ein Fan der Hausherren schüttete dem Schiedsrichter den Inhalt eines Bierbechers ins Gesicht, auch verbale Entgleisungen musste der Unparteiische über sich ergehen lassen. Als Folge kam er nach der Halbzeitpause nicht mehr aus der Kabine und brach das Spiel beim Stand von 1:1 ab. Rücksprache mit den Verantwortlichen der Vereine soll es nicht gegeben haben.

" Furchtbar. Entsetzlich ", kommentierte Zwickaus Vorstandssprecher Frank Fischer den Vorfall bei Magentasport. " Es gibt bestimmte Dinge, die einfach nicht gehen. Das wird Konsequenzen haben. Schutz für Leib und Leben steht an erster Stelle. Hier hat niemand einen Becher zu werfen. " Fischer kündigte an, am Montag rechtliche Schritte gegen den Fan einleiten zu wollen.

DFB-Sportgericht nun am Zug