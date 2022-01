Bouhaddouz verschafft MSV Duisburg Luft im Keller

Im zweiten Durchgang war von Langeweile dann plötzlich nichts mehr zu spüren. Das lag jedoch zunächst vor allem an Wiesbadens Nilsson, der sich beinahe im Minutentakt Chancen erarbeitete. Zunächst war es Rolf Feltscher, der mit einer starken Grätsche den Einschlag in letzter Sekunde verhinderte, dann rettete Coppens mit einer spektakulären Parade.

Bouhaddouz - erst Tor dann Elfmeter-Patzer

Und dann kam es wie so oft im Fußball: Die Hausherren machten das Spiel, aber Duisburg ging mit 1:0 in Führung. Aziz Bouhaddouz köpfte nach 62 Minuten Gegenspieler Sascha Mockenhaupt an, der den Ball unhaltbar ins Wehener Tor verlängerte.

Es blieb spannend bis zum Schluss, auch weil der MSV beste Gelegenheiten ausließ. Zunächst scheiterte Yeboah an Stritzels Fußabwehr, in der 77. Minute setzte dann auch noch Bouhaddouz einen Elfmeter klar neben das Tor.

All das blieb aber ohne Folgen, so dass die Duisburger letztlich ihren dritten Auswärtssieg in dieser Saison feiern durften. Damit springen die Zebras zunächst mal über den Strich und belegen jetzt Platz 15.

BVB-Reserve verspielt 2:0-Führung

Weniger gut lief es für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Der BVB musste sich trotz einer 2:0-Führung am Ende mit einem Unentschieden gegen den VfL Osnabrück begnügen.

Ausgerechnet der gebürtige Osnabrücker Steffen Tigges sorgte für die Führung der Borussia, die in Hälfte eins zweimal Glück hatte, dass der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter für den VfL entschied. Dafür musste der BVB allerdings auch hinnehmen, dass der Treffer von Justin Njinmah kurz vor der Pause wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung nicht gegeben wurde.

Nach dem Seitenwechsel baute das 17 Jahre alte BVB-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko die Führung weiter aus, doch dann kippte die Partie zu Gunsten der Gäste. Ein von Muaka Simakala verwandelter Elfmeter brachte den VfL zurück ins Spiel. In der Folge sorgte der Osnabrücker Stürmer immer wieder für Gefahr und traf in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum Ausgleich. Es ist ein Remis, dass aufgrund der Chancen und Spielanteile letztlich in Ordnung geht.

Stand: 29.01.2022, 15:49