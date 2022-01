Viktoria Köln gewinnt bei Waldhof Mannheim

Die favorisierten Gastgeber starteten am Dienstagabend schwungvoll. So klärte Marcel Risse bereits in der 2. Minute eine brenzlige Situation zur Ecke, und Viktoria-Keeper Moritz Nicolas hatte kurz darauf etwas Glück und letztlich wenig Mühe, weil Fridolin Wagner eine Direktabnahme am langen Pfosten nicht voll erwischte.

Köln nach zehn Minuten besser im Spiel

Nach gut zehn Minuten kamen die Rheinländer besser ins Spiel und hatten in der 15. Minute ihre erste große Chance. Doch bei dem Risse-Schuss aus halbrechter Position bekam ein Waldhof-Spieler noch den Fuß dazwischen, sodass der Kölner Seokju Hong am langen Pfosten nicht zum Abschluss kam.