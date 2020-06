Die Anfangsphase gehörte den Mannheimern. Nach einem Pass von Arianit Ferati zog Mohamed Gouaida (9.) aus kurzer Distanz ab, Münsters Keeper Maximilian Schulze Niehues lenkte den Ball mit einer Blitzreaktion über das Tor. Münster hatte durch Cueto (30.) seine erste Möglichkeit, doch seinen Schuss von der Strafraumgrenze konnte Waldhof-Keeper Timo Königsmann mit den Fäusten abwehren. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit versuchte es Preußens Maurice Litka mit einem Distanzschuss, den Königsmann um den Pfosten lenkte.

Nach der Pause scheiterte Mannheims Marco Schuster (52.) mit einem Distanzschuss an der Latte. Auf der Gegenseite traf Münsters Litka den Pfosten (58.). Nach einem feinen Pass von Ferati auf Jan-Hendrik Marx (63.) verhinderte Preußen-Keeper Schulze Niehues einen Rückstand. Waldhof kam zu weiteren guten Chancen, allerdings fehlte die Präzision bei den Abschlüssen. Okan Erdogan (84.) hatte für Münster die Führung auf dem Fuß, doch seinen Distanzschuss parierte Königsmann glänzend.

Münster empfängt am Mittwoch (01.07.2020/19 Uhr) den SV Meppen und tritt im letzten Saisonspiel am Samstag (04.07.2020/14 Uhr) beim 1. FC Magdeburg an.