Für Waldhof Mannheim hatte Marc Schnatterer die Führung besorgt (9.). Den Ausgleich für den BVB erzielte Ole Pohlmann (74.). Schließlich machte Immanuël Pherai mit einem Traumtor aus mehr als 40 Metern den Sieg für Borussia Dortmund perfekt (90.).

In der U16 und U17 habe er bereits ähnliche Tore erzielt, erklärte Pherai nach dem Spiel bei Magenta Sport. "Ich habe gesehen, dass der Torwart zu weit vorne steht und dachte mir, ich versuche es mal ", so der Borusse. Tobias Raschl erhöhte vom Punkt auf 3:1 (90. +4).

Damit holen die Borussen ihren siebten Auswärtssieg in dieser Saison - kein Team in der Liga hat mehr Auswärtssiege auf dem Konto. Waldhof Mannheim verpasst den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und liegt auf Rang fünf - mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf den BVB (siebter Tabellenplatz).

Offensivfeuerwerk ab erster Minute

Das Duell der beiden Traditionsklubs war bereits in der Anfangsphase von vielen Offensivaktionen geprägt. Die erste große Chance im Spiel hatte Borrusia Dortmund: Berkan Taz setzte einen Freistoß aus 25 Metern platziert in die rechte obere Torecke, aber Mannheims Torhüter Königsmann lenkte den Schuss noch an den Pfosten (6.).

Auch der Gastgeber Waldhof Mannheim kam in den Anfangsminuten zu mehreren Chancen: Nachdem erste Versuche durch Marcel Costly (4.) und Dominik Martinovic (8.) noch ins Leerre gelaufen waren, gelang Waldhof schließlich der Führungstreffer. Einen Ball von Martinovic verwertete der zentral stehende Marc Schnatterer aus zehn Metern zum 1:0 (9.).

Mannheim mit klarem Chancenplus

In der Folge gab es zwar auf beiden Seiten weitere gute Tormöglichkeiten. Unterm Strich war der 1:0-Pausenstand aber glücklich für Borussia Dortmund. Denn Waldhof Mannheim erarbeitete sich deutlich gefährlichere Situationen: Mehrfach scheiterten Martinovic (15./45.+1/45.+2) und Boyamba (17.) aus aussichtsreicher Position an Dortmunds Torhüter Stefan Drljača.

Beide Teams suchten das gegnerische Tor, aber auch die Zweikämpfe: Fünf gelbe Karten zeigte Schiedsrichter Robert Kampka in der ersten Halbzeit. Dabei hatte Mannheim Glück: Hamza Saghiri ging mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf und traf Abdoulaye Kamara mit den Stollen am Bauch. Der Mannheimer Sgahiri bekam die Gelbe Karte, hätte sich über einen Platzverweis aber nicht beschweren können (38.).

Ähnliches Bild in zweiter Halbzeit

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften suchten die Zweikämpfe und erspielten sich diverse Tormöglichkeiten. Allerdings erarbeitete sich nun der BVB ein Chancenplus. Die erste große Möglichkeit zum Ausgleich hatte Fink, der allein vor dem Mannheimer Tor an Keeper Königsmann scheiterte (57.).

Der eingewechselte Ole Pohlmann machte es besser: Der Dortmunder hatte auf der linken Strafraumseite viel Platz, legte sich den Ball zurecht und traf aus zwölf Metern mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:1 (74.).

Elfmeter gehalten, Traumtor erzielt

Stefan Drljača feiert den Sieg gegen Mannheim.

Kurz vor Schluss geriet der BVB fast erneut in Rückstand. Dortmunds Torhüter Stefan Drljača brachte Donkor, der frei auf das BVB -Tor zu lief, zu Fall und hielt den anschließenden Elfmeter (79.). " Ich bin froh, dass ich meinen Fehler direkt korrigieren konnte ", sagte Drljača nach dem Spiel bei Magenta Sport.