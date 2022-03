Nachholspiel gegen Zwickau - Verl winken Nicht-Abstiegsränge

Es ist schon etwas Besonderes, wenn am Dienstag Verl gegen Zwickau antritt. Denn erstmals in dieser Saison tritt der Sportclub in der Benteler-Arena in Paderborn an. Das Stadion in Verl reichte nicht für die Auflagen des DFB und bisher hatten die Verler in Lotte ihre Heimspielstätte. Nun darf man ins größere und moderne Stadion des Zweitligisten aus Paderborn.

Zwei Siege in Folge möglich

Mehr eigene Fans - das möchte Verl ausnutzen. Selbstvertrauen sollte das Team von Mitch Kniat durch den wichtigen 3:1-Erfolg beim TSV Havelse zudem auch gesammelt haben. "Das ist aber nur etwas wert, wenn wir gegen Zwickau nachlegen" , forderte der Trainer. Zwei Siege hintereinander gab es zuvor nur einmal in dieser Saison: am 2. und 3. Spieltag.

Bei einem Sieg würde man Viktoria Berlin überholen und mit dann 29 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. In einer Saison, wo durch Corona auch in der Endphase noch ein verzerrtes Bild der Tabelle entstehen kann, wäre das für den Sportclub imminent wichtig.