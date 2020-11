MSV hofft gegen Verl auf ersten Heimsieg

"Die Spieler wissen, dass sie noch zulegen müssen" , erklärte Lettieri am Donnerstag. "Im Moment müssen wir uns die Punkte erkämpfen." Der MSV-Coach sieht bei seiner Mannschaft "viele positive Dinge" . So sei man dabei, sich besser zu organisieren, was Laufwege und Kraft spare.

Viele Fragezeichen beim Personal

Gegen den starken Aufsteiger aus Verl soll am Freitagabend endlich der erste Heimsieg her, auch wenn Lettieri einschränkte: "Heimspiel ist, wenn 15.000 Fans da sind" . Personell gab es beim MSV auch einen Tag vor der Partie noch zahlreiche Fragezeichen. Bei Moritz Stoppelkamp sieht es laut Lettieri gut aus, Ahmet Engin, Vincent Gembalies und Max Sauer sind fraglich. Außerdem fehlen Joshua Bitter, Mirnes Pepic und Leroy Mickels. Dafür ist Dominik Schmidt nach abgesessener Rot-Sperre wieder dabei.

Verl ohne vier Spieler

Verl hat aufgrund Corona-bedingter Spielausfälle zwei Partien weniger auf dem Konto als der MSV, aber bereits 13 Punkte gesammelt. Zuletzt musste sich der Aufsteiger durch ein spätes Gegentor mit 1:2 gegen den VfB Lübeck geschlagen geben. Bei den Ostwestfalen fallen vor dem NRW-Duell in Duisburg Patrick Choroba, Frederik Lach, Yannick Langesberg und Lasse Jürgensen aus.

"Der MSV ist ein absoluter Traditionsclub" , sagte SC-Trainer Guerino Capretti, der froh ist, nicht wieder zwei Wochen auf das nächste Spiel warten zu müssen. "Wir haben die Zeit ideal genutzt, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Wir freuen uns, dass es direkt wieder weitergeht."

Stand: 19.11.2020, 17:35