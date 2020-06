" Bei allen habe ich irgendwo noch die Hoffnung ", sagte Lieberknecht am Montag mit Bezug auf die vier angeschlagenen Fußball-Profis Marvin Compper, Moritz Stoppelkamp, Sinan Karweina und Vincent Gembalies.

MSV-Spielerquartett möglicherweise wieder einsetzbar

Das Quartett, das am Montag noch individuell trainierte, soll am Dienstag abschließend einem Belastungstest unterzogen werden. Danach will der Coach entscheiden, ob einer oder mehrere Spieler für den Kader am Abend in Frage kommen.