Verl gegen Viktoria - ein unerwartetes Verfolgerduell

Jansen über Verls "herausragende Arbeit"

Erfolgreich, das ist die Viktoria in dieser Saison zweifelsohne. Als derzeit bestes Team aus Nordrhein-Westfalen stehen die Kölner auf Tabellenrang fünf - nur zwei Punkte hinter dem 1. FC Saarbrücken, der derzeit den Relegationsrang belegt. Der Blick darf nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg gegen Aachen also durchaus nach oben gehen.

Kölns Trainer Olaf Jansen, der in acht Spielen gegen Verl erst einmal verloren hat, warnt jedoch vor dem kommenden Gegner. " Verl hat in den letzten vier Jahren herausragende Arbeit geleistet ", so Jansen auf der Pressekonferenz vor der Partie in der Verler Sportclub Arena. " Jedes Jahr geben sie ihre besten Spieler ab und holen Akteure, die unter dem Radar laufen. Trotzdem schaffen sie es immer wieder, ihr Spiel auf den Platz zu bringen. Die Leistungen in dieser Saison sind das Resultat dieser Arbeit. "

Verl ohne Gruber - und mit Respekt vor der Viktoria

Respekt vor dem Gegner, das haben sie auch auf Seiten der Verler. Sebastian Lange, Sportchef in Verl, lobt die klare Handschrift im Spiel der Jansen-Elf. " Sie wollen Fußball spielen. Ob die Viktoria in Dresden vor 30.000 Fans spielt oder zu Hause gegen uns: sie spielen ihr Ding. Das finde ich sehr stark ", so Lange bei "Reviersport".

Bei den Gastgebern schmerzt der Verlust von Kapitän Fabio Gruber, der Anfang Februar in die 2. Bundesliga zum FC Nürnberg wechselte. Nach herausragenden zehn Ligasiegen in Serie verloren die Ostwestfalen am vergangenen Wochenende beim 0:1 in Cottbus erstmals wieder.