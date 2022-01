Nach dem Heimsieg ist vor dem Auswärtsspiel: Schon am Dienstag muss die Viktoria in Mannheim beim SV Waldhof ran (Anpfiff: 19.00 Uhr). Die Waldhöfer haben das letzte Heimspiel verloren und stehen somit gegen die Kölner unter Druck, um die Nähe zu den Aufstiegsrängen zu wahren.

Für Viktoria-Coach Olaf Janßen ist es das erste Pflichtspiel im Jahr 2022, bei welchem er wieder an der Seitenlinie stehen darf, nachdem er den Sieg gegen Verl (5:2) noch gesperrt von der Tribüne aus betrachten musste. "Oben in der Kanzel zu sitzen und den Jungs aus der Ferne zuzusehen, war sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt kommt das erste Spiel, bei dem ich wieder an der Seitenlinie stehen darf, und darauf freue ich mich natürlich" , sagt der 55-Jährige.