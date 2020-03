Die 3. Liga wartet am 27. Spieltag mit einer Partie voller Brisanz auf: Für Viktoria Köln und Preußen Münster geht es im direkten Duell am frühen Samstagnachmittag um sehr viel. Die beiden Abstiegskandidaten der 3. Liga visieren einen Sieg an - zu prekär könnte die Lage für beide Kellerkinder bei einer Niederlage werden. Es geht um´s sportliche Überleben.