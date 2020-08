Pavel Dotchev trat erstmal auf die Bremse. "Ich glaube, er konnte schon zeigen, welche Qualitäten er hat und dass er ein überragender Fußballer ist. Man sieht aber auch, dass er noch viele Defizite hat und dass es für ihn noch schwierig ist, sich nach so langer Zeit wieder zu integrieren", äußerte sich der Viktoria-Trainer nach dem Test in der vergangenen Woche gegen die U21 des 1. FC Köln (1:1) gegenüber dem "Express" über Marcel Risse.

Risse: feiner Fuß mit Verletzungshistorie

Dennoch ist es unbestreitbar, dass Risse als Leihgabe des 1. FC Köln "brutale Qualität " (Dotchev) für den ambitionierten Drittligisten mitbringt. Ein technisch versierter Mittelfeldspieler, der die Teamkollegen mit seiner Erfahrung aus 176 Bundesliga-Spielen (14 Tore) anleiten und laut Dotchev "auch als Persönlichkeit" die Viktoria weiterbringen kann.

Sofern er fit ist. Deswegen will der Trainer den 30-Jährigen Schritt für Schritt wieder aufbauen. Während der einjährigen Leihe kann die Viktoria eine Verletzung nicht gebrauchen - und auch der Torschütze des Jahres 2016 selbst natürlich nicht. Das Portal "transfermarkt.de" taxiert seine Ausfallzeit beim 1. FC Köln seit Sommer 2013 in Summe auf etwas über eineinhalb Jahre.

Zugänge: Ex-Bremen-Torwart, Relegations-Schreck und Rückkehrer

Neben Risse, dem prominentesten Zugang der Klubgeschichte, baut Köln bei 14 Abgängen auf weitere erfahrene Verstärkungen. Für die Torwartposition kam Sebastian Mielitz (31, SönderjyskE/Dänemark), der vor einigen Jahren für Werder Bremen sogar schon mal in der Champions League zwischen den Pfosten stand. In einem Interview mit Vereinsmedien bezeichnete er die Viktoria als "ambitionierten Verein" , in dem er "eine Führungsperson" sein wolle.

René Klingenburg (26, Dynamo Dresden), ausgebildet in der Jugend des SC Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg und FC Schalke 04, ist ein Rückkehrer. Als großes Talent schaffte der Mittelfeldmann während seiner Zeit bei Schalkes Reserve den Durchbruch zu den Profis nicht, es folgte 2015 ein kurzes Intermezzo bei Viktoria Köln.

Auch Timmy Thiele (29, 1. FC Kaiserslautern) hat das Potential, das Kölner Offensivspiel zu bereichern. 35 Tore erzielte Thiele in 145 Drittliga-Spielen, 25 Vorlagen steuerte er außerdem bei. Nach Medienberichten soll aufgrund Thieles Vertrag beim FCK bis 2021 sogar eine nicht näher definierte Ablöse fällig geworden sein. Dabei sind die Erinnerungen der Viktoria an Thiele nicht allzu rosig: Im Mai 2017 traf er im Hinspiel der Aufstiegsrelegation zweimal für Carl Zeiss Jena und verhinderte maßgeblich Kölns Drittliga-Aufstieg.

Bunjaku im Karriereherbst auf dem Zenit

Mit einem weiteren treffsicheren Stürmer ist die Viktoria bereits ausgestattet. In seinen zwei Jahren beim Klub erzielte der 36-jährige Albert Bunjaku 34 Tore in 65 Partien - die beste Quote seiner Karriere. Ende Juni einigten sich die Viktoria und der Routinier auf eine Vertragsverlängerung. "Durch seine enorme Torgefährlichkeit, seine professionelle Einstellung und mit seiner Persönlichkeit wird er auch in der Zukunft ein wichtiger Spieler für uns sein" , erklärte Sportvorstand Franz Wunderlich.

Auch Bunjaku kommt somit die Aufgabe zu, die jüngeren Neuen wie beispielsweise Jeremias Lorch (24, Wehen Wiesbaden), Lucas Cueto (24, Preußen Münster) Luca Stellwagen (21, FCA Walldorf) oder Enes Tubluk (20, TSG Hoffenheim II) zu integrieren.