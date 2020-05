Steegmann mit Kritik an DFB und Klubs

Über den Konflikt in der Liga ist er allerdings nicht glücklich. Steegmann kritisiert, "dass man nicht von Anfang an die 3. Liga als Profiliga mit den ersten beiden Ligen zusammen hat starten lassen, wenn man dasselbe Konzept fährt." Er hätte sich eine frühzeitigere Entscheidung und damit Planungssicherheit für die Vereine gewünscht.

DFB-Präsident Fritz Keller betonte zuletzt ebenfalls, dass die 3. Liga eine "bundesweite Profispielklasse" sei und "negative politische Verfügungslagen an vereinzelten Standorten" nicht den Spielbetrieb komplett unterbinden dürften.

Dass nach "wochenlangem Hin und Her" nun aber "fast eine Ad-hoc-Entscheidung des DFB am Vatertag" verkündet wurde, findet Steegmann "überdenkenswert". Auch könne man "den Eindruck bekommen, dass der ein oder andere Verein lieber öffentlich Rede und Antwort steht, statt mit dem DFB und den anderen Klubs konstruktiv nach Lösungen zu suchen ", kritisiert Steegmann und fügt an: "Das hat dem Image dieser Liga nicht gut getan und das, worum es eigentlich geht - nämlich die Gesundheit aller - in den Hintergrund rücken lassen."

Offene Fragen bei auslaufenden Verträgen

Die nun anstehenden elf Spiele in fünf Wochen dürften strapaziös werden. Steegmann erklärt: "Die Mannschaft freut sich, dass wieder gespielt wird. Ich höre aber auch Stimmen, die sagen, dass es eine immense Belastung ist, die auf alle zukommt und die es so noch nie gegeben hat." Am Sonntag begibt sich die Viktoria ins Quarantäne-Trainingslager in einem Hotel in Köln. Erster Kölner Gegner ist Braunschweig (Samstag, 30.05.2020, 14 Uhr).

Trotz der englischen Wochen wird die Spielzeit in den Juli hineinreichen. Dies könnte zu Extra-Stunden auf der Geschäftsstelle führen. Denn laut "transfermarkt.de" laufen bei Viktoria mehr als 20 Spielerverträge zum 30. Juni aus. Steegmann bestätigt diese Zahl nicht, richtig sei aber, dass "einige Verträge auslaufen und wir auf eine kurzfristige Nachricht des DFB warten - weil wir hier eine Sondersituation haben - wie damit im Einzelnen juristisch umgegangen werden kann." In der 3. Liga ist also noch längst nicht alles geklärt.

