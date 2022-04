3. Liga: Viktoria Köln teilt sich mit Meppen die Punkte

Die Kölner blieben aber das aktivere und vor allem gefährlichere Team. Nach einem starken Pass von Simon Handle konnte Harsmann vor Kölns Lenn Jastremski an der Strafraumgrenze noch so gerade klären (15.). Der Meppener Schlussmann war auch zur Stelle, als Handle selbst aus 16 Metern abzog (18.) und es Jastremski kurz darauf erneut versuchte (20.).

Bünning trifft auch für die Viktoria

Nach diesen verpassten Chancen zum Ausgleich verlor die Partie etwas an Fahrt - mit gelegentlichen gefährlichen Meppener Momenten, wenn sich die Kölner Fehler im Aufbauspiel leisteten. Die nächste große Gelegenheit hatten die Kölner durch einen Freistoß von Marcel Risse. Als Harsmann noch die Mauer dirigierte, zog Risse schnell ab, doch Harsmann war rechtzeitig im rechten Eck und klärte (41.).

Was keinem Kölner gelang, schaffte Bünning kurz nach dem Seitenwechsel, als er eine Sontheimer-Flanke an Harsmann vorbei ins eigene Tor köpfte (49.). Der Schock über diesen Gegentreffer währte nur ein paar Minuten, da rückten die Meppener Viktorias Keeper Moritz Nicolas in den Mittelpunkt.

Nicolas verhindert zweiten Meppener Treffer

Nicolas musste gleich mehrfach in höchster Not retten. Gegen Morgan Faßbender verkürzte er den Winkel gut (57.), den Schuss von Luka Tankulić parierte er stark, und nach der anschließenden Ecke vereitelte er die nächste Großchance (59.).

Viele Wechsel, zunächst der Meppener - in einer Phase, in der sie dem 2:1 nahe waren - und später der Kölner, entschleunigten das Spiel merklich. Zudem wurde zunehmend klarer, dass beide Mannschaften mit Blick auf den Klassenerhalt mit dem Remis gut leben könnten - die Meppener machten selbigen mit dem einen Punkt sogar perfekt. So geriet das Unentschieden in der Schlussphase nicht mehr wirklich in Gefahr, auch wenn die Kölner nun mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang 17 weiter wachsam sein müssen.