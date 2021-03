Auch in der Folge blieben die Gastgeber tonangebend, was sich nach 35 Minuten auch im Ergebnis niederschlug. Timmy Thiele hämmerte den Ball aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte und ins Tor. Beide Treffer hatte Mike Wunderlich sehenswert vorbereitet.

Der Anschluss aus dem Nichts

Vom MSV dagegen war es bis dahin ein sehr harmloser Auftritt, was sicher auch den wechselnden Witterungsbedingungen geschuldet war. Erst nach 40 Minuten wagten sich die Zebras mal ein wenig aus der Deckung. Und tatsächlich viel wie aus dem Nichts noch vor der Pause der Anschluss: David Tomić schob den Ball präzise ins kurze Eck - es war das erste Profitor des 23-Jährigen.

Doch schon kurz nach dem Wiederanpfiff gewann die Viktoria die Kontrolle über die Partie zurück. Allein Cueto vergab binnen weniger Minuten gleich zwei gute Möglichkeiten.

Die Duisburger waren mittlerweile zwar ebenfalls besser im Spiel, taten sich auf dem Weg nach vorne aber weiterhin schwer. Nach 65 Minuten versuchte es Orhan Ademi mal mit der Hacke, bekam aber nicht genug Druck hinter den Ball.

Wunderlich erneut stark

Besser machten es die Kölner, auch dank des wieder einmal starken Wunderlichs. Nach schönem Pass von Kevin Holzweiler drang der Kapitän in den Sechzehner ein und behielt aus leicht spitzem Winkel die Nerven - damit hat er in den letzten vier Spielen jeweils getroffen. Gleichzeitig war es der Schlusspunkt unter der Partie.

Viktoria gewinnt verdient ihr drittes Spiel in Folge und muss nun am kommenden Freitag beim starken Aufsteiger aus Saarbrücken ran. Duisburg dagegen reist bereits am Dienstag zu einem Nachholspiel zum Halleschen FC und versucht dort erneut wichtige Zähler gegen den Abstieg zu sammeln.