Viktoria Köln verpasst Sprung an die Spitze

Doch was am Freitagabend folgte war eine bittere 0:2 (0:2)-Niederlage. Zwar war die Viktoria die gesamte Spielzeit über dominierend, es fehlte jedoch vorne eine zündende Idee und hinten einige Male die Konzentration. So machte es das Team von Trainer Pavel Dotchev dem Gegner bei den Toren viel zu leicht.