3. Liga: Viktoria Köln im Aufwind

3. Liga: Fünf Viktoria-Tore gegen Verl in Hälfte zwei

Viktoria Köln hat das NRW-Duell in der 3. Liga gegen den SC Verl deutlich gewonnen und erzielte dabei in der zweiten Hälfte fünf Tore. Doch danach hatte es in der ersten Hälfte noch nicht ausgesehen. | mehr